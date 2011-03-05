Se instaló Centro de Inteligencia Electoral para evitar filtración de las ‘Bacrim’

Desde este fin de semana se activó el Centro de Inteligencia Electoral para el departamento de Córdoba y municipios de Sucre y Antioquia, donde se adelanta el ‘Plan Troya.’El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera sostuvo que con estos organismos que ya se crearon a nivel nacional y comienzan a activarse en distintas regiones del país, se busca evitar a toda costa que las bandas criminales emergentes y demás grupos ilegales se involucren en el proceso electoral de este año

Por la alta presencia de las ‘Bacrim’, esta región del país merece una atención especial.