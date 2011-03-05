Se instaló Centro de Inteligencia Electoral para evitar filtración de las ‘Bacrim’
El ministro de Defensa sostuvo que con estos organismos se busca evitar que las bandas criminales emergentes se involucren en el proceso electoral de este año.
Se instaló Centro de Inteligencia Electoral para evitar filtración de las ‘Bacrim’
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Desde este fin de semana se activó el Centro de Inteligencia Electoral para el departamento de Córdoba y municipios de Sucre y Antioquia, donde se adelanta el ‘Plan Troya.’El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera sostuvo que con estos organismos que ya se crearon a nivel nacional y comienzan a activarse en distintas regiones del país, se busca evitar a toda costa que las bandas criminales emergentes y demás grupos ilegales se involucren en el proceso electoral de este año
Por la alta presencia de las ‘Bacrim’, esta región del país merece una atención especial.