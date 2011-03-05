Mindefensa entregó balance sobre ‘Plan Troya’

El ministro de Defensa Rodrigo Rivera se mostró satisfecho por los resultados obtenidos hasta el momento durante el desarrollo del Plan Troya’, ofensiva contra las bandas criminales que se adelanta en el departamento de Córdoba y en algunos municipios de Sucre y Antioquia

En un balance que entregó, el Ministro sostuvo que se han desarrollado 216 operaciones y se han capturado 187 presuntos integrantes de bandas criminales emergentes. Además, se ha incautado más de tonelada y media de cocaína y una cantidad de insumos líquidos y sólidos utilizados en el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Rivera Salazar manifestó que inicialmente al ‘Plan Troya’ le quedan 60 días más, tiempo durante el cual las autoridades intensificarán sus acciones contra las bandas criminales emergentes y la guerrilla de las Farc.