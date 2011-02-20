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09 jul 2026 Actualizado 11:20

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Más de diez policías lesionados deja accidente de tránsito en Sucre

El reporte médico indica que los policías no revisten mayor gravedad y se estima que en las próximas horas serán dados de alta.

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Un accidente de tránsito se registró en la troncal de occidente entre los municipios de Ovejas Sucre y Carmen de Bolívar, en el punto conocido como Damasco, donde un camión en el que se transportaban agentes de policía antinarcóticos se salió de la vía. En el hecho resultaron con golpes 15 uniformados, los cuales son atendidos en centros asistenciales de Ovejas y Sincelejo. El reporte médico indica que los policías no revisten mayor gravedad y se estima que en las próximas horas serán dados de alta. Los agentes de policía se desplazaban entre Caucasia Antioquia y Santa Marta, donde apoyarían el proceso de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento del Magdalena. El tráfico vehicular por esta vía que comunica a la costa atlántica con el interior del país, estuvo restringido por varias horas debido a este accidente

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