Desorden en entrega de ayudas a damnificados por el invierno identifica la Contraloría

La desorganización en la entrega de las ayudas a los damnificados por la fuerte ola invernal en el 2010-2011, es la principal queja que ha recibido la Contraloría General de la República por parte de los afectados en diferentes puntos del país

Así lo reconoció el vicecontralor general, Álvaro Miguel Navas, quien realizó un recorrido por varios municipios de la Mojana en el departamento de Sucre

Dijo que a esto se le suma la falta de entrega de los mercados, dificultades en la ejecución del censo, denuncias de la poca diligencia de algunos alcaldes para atender la emergencia y los problemas de focos de infección debido a que las aguas ha comenzado a bajar de nivel

Según el vicecontralor también se han presentado quejas de la utilización de ayudas a los damnificados por el invierno con tintes políticos

Navas señaló que se viene trabajando de forma coordinada con la Procuraduría General de la Nación con el fin de evitar que los dineros públicos que se están utilizando en la atención de la emergencia se puedan perder

Explicó que en aquellos casos en donde se detecten problemas de irregularidades se van a ejercer advertencias de control para blindar los recursos del Estado Colombiano

La Contraloría General de la República viene ejerciendo un estricto control en cada una de las regiones del país, pero en especial en aquellas zonas que se han recibido denuncias del mal manejo de las ayudas a los damnificados por el invierno