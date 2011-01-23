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09 jul 2026 Actualizado 10:26

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Orden Público

En Sucre se adelantan acciones para evitar que las bandas criminales se replieguen en ese departamento

Acciones de bandas criminales como 'Los Paisas', 'Los Urbañeños' y 'Los Rastrojos' en Córboba, han generado operativos en Sucre para evitar su presencia en ese departamento.

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La Policía, la Armada nacional, el Das y la Fiscalía de Sucre tienen montado un dispositivo de seguridad especial para evitar que las bandas criminales emergentes buscadas y perseguidas en Córdoba busquen refugio en ese Departamento

El comandante de la policía en Sucre, Orlando Polo, dijo que la idea es crear una barrera de contención para evitar que este problema de las bandas criminales se traslade a esta zona del país

Afirmó el oficial que se están adelantando acciones coordinadas con las autoridades de Córdoba para combatir de manera conjunta estas estructuras al servicio del narcotráfico

Por considerarse una zona vulnerable en el sur de Sucre se concentran estas acciones, centradas en los municipios de San Marcos y Guaranda; y San Onofre, Tolú y Coveñas en el golfo de Morrosquillo.

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