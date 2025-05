Pliego de cargos contra ex contralor de San Andrés

El ex Contralor General del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ramón Enrique Mosquera Lozano, deberá responder disciplinariamente por incurrir en el delito de concusión por aparentemente pedir dineros para no emprender una investigacion al un ex gobernador de ese departamento

Así lo dispuso la Procuraduría General de la Nación al formular pliego de cargos en su contra, por los hechos relacionados con su captura en flagrancia el 10 de julio de 2009 en momentos en que recibía del Gobernador de ese departamento, Pedro Gallardo Forbes, la suma de 50 millones de pesos, producto de sus exigencias a cambio de no iniciar o suspender las investigaciones fiscales a su cargo

Al proferir la decisión, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, señaló que la conducta en que incurrió el señor Mosquera Lozano generó una evidente perturbación en el servicio público de control fiscal del Departamento; además, su captura en flagrancia, con el consecuente escándalo de corrupción administrativa, comunicó un mensaje negativo a la ciudadanía en general, lo que repercute en la pérdida de confianza en las instituciones del Estado

El señor Mosquera Lozano fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés Isla, el 8 de septiembre de 2009, a la pena de 48 meses de prisión y multa de 33,33 salarios mínimos mensuales vigentes por el delito de concusión, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de San Andrés Isla el 29 de septiembre de 2009