El municipio de Gramalote será refundado: Planeación Nacional

El Director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, reveló que el Gobierno Nacional tiene el compromiso de refundar el municipio de Gramalote en Norte de Santander, destruido en su totalidad por el invierno

Informó que el primer paso que se va a dar es consultar a los habitantes sobre el sitio en donde quieren que se realice la construcción del nuevo municipio, para luego proceder a desarrollar sus diseños

De acuerdo con cálculos preliminares, el proyecto podría tener un costo cercano a los 35 mil millones de pesos

El director de planeación manifestó que a los habitantes de Gramalote se les va a entregar un subsidio de arriendo para que puedan sobrevivir en las actuales circunstancias de crisis

Gómez manifestó que en estos momentos las prioridades es el manejo social no solamente en Norte de Santander si no en cada uno de los puntos afectados por la fuerte ola invernal

Según Planeación Nacional, la recuperación de los 220 puntos viales impactados por las lluvias será de no menos de 4 billones de pesos.Falla geológica similar a la de Gramalote amenaza La Sierra, CaucaLa subdirectora del Instituto de Geología y Minas, Ingeominas, Marta Calvache, alertó que el municipio de la Sierra, en el sur del Cauca, presenta problemas de estabilidad geológica similares a los que causaron el colapso de Gramalote y tienen en riesgo inminente a Herrán en Norte de Santander. Según la funcionaria, existen otros municipios que presentan inestabilidad geológica en los departamentos de Santander y Cundinamarca, sin embargo, no evidencian un riesgo inminente de presentar movimientos. Señaló que en algunos casos los problemas de inestabilidad están en sectores rurales

El drama de La SierraHay preocupación en la cabecera municipal de La Sierra, a unos 65 kilómetros al sur del Cauca, porque las lluvias están causando que la población se hunda, debido a la falla de Romeral

Todos los días el municipio se hunde y sus habitantes salen a medir si la tierra ha cedido más. Sin embargo, debido a las intensas lluvias los nervios han aumentado y la preocupación entre las autoridades es más grande. El gobierno sigue insistiendo en que hay que evacuar a la población y trasladarla, pero no hay recursos y muchos habitantes se niegan a ello, según el secretario de Gobierno del Cauca, Álvaro Grijalba Gómez

Las lluvias se han encargado no solo de hundir más la carretera que une a cinco municipios. Hace nueve años, por la falla geológica del Romeral que atraviesa la cabecera municipal, los pobladores de este se quedaron sin sedes para la Alcaldía, el Concejo, la iglesia, el parque y la casa de la cultura. En esa época también se afectó el barrio Centro, pero ahora, como consecuencia del invierno, los hundimientos se han extendido. El señor Grijalba Gómez sostuvo que es urgente tomar medidas sobre el particular para evitar una nueva tragedia en el país por la inestabilidad geológica igual a la que ocurrió en Gramalote

Hay más de 200 viviendas afectadas, incluso sus habitantes han tenido que construir escaleras improvisadas para poder ingresar a sus casas por que la vía principal ya tiene hasta dos metros de hundimiento

Tres mil habitantes de zonas rurales de Gramalote están sin alimentos: AlcaldeEl alcalde de Gramalote, Rafael Celis, aseguró que la situación de los habitantes del municipio es muy difícil y que apenas están empezando a ponerse de la tragedia

Dijo que hay tres mil personas que han tenido que salir de Gramalote y otras tres mil en zonas rurales que están amenazadas por la inestabilidad del terreno. Manifestó que otro de los grandes problemas para las personas que permanecen en el campo es que no se les ha podido llevar alimentos, pues el fin de semana el paso estuvo cerrado y los pobladores no pudieron aprovisionarse de comida. Rafael Celis dijo que de igual forma grupos familiares están en emergencia, y se concentrarán los esfuerzos en ayudarlos

Por lluvias se retrasa atención a los damnificados en Gramalote, Norte de SantanderEl torrencial aguacero que cae sobre Cúcuta mantiene retrasado los sobrevuelos que proyectan las autoridades para verificar el estado en que se encuentran los habitantes de 24 veredas de la zona rural de gramalote, población arrasada por una remoción de tierra, en Norte de Santander

Las autoridades advierten que desconocen el paradero de por lo menos doscientas cincuenta familias que residen en pequeños caseríos, ya que las dificultades en la zona impiden el acceso y por los agrietamientos que se vienen registrando sobre las vías aledañas a la población afectada

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dijo que la situación es dramática por el elevado número de damnificados y porque la topografía del área no permite llegar hasta donde se encuentran, quienes a través de los medios de comunicación ha solicitado rescate aéreo ante la carencia de vías

Explicó el mandatario que se ha pedido a las personas ubicarse en un punto de referencia o habilitar caminos u trochas, que les permita llegar a los municipios vecinos a Gramalote para poder ser atendidos

El drama para esas personas es lamentable, no tienen servicios públicos, no tienen alimentos, están incomunicados y el riesgo es inminente por lo ocurrido en la cabecera municipal

Gobernador de Norte de Santander anuncia evacuación del municipio de Herrán William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, anunció la evacuación del municipio de Herrán, al suroriente del departamento, que según un informe de la Cruz Roja, al igual que Gramalote, estaría en riesgo de desaparecer. "En Herrán desde hace 15 años se habló de la reubicación debido a la falla geológica en ese sector y ahora a la emergencia invernal, por eso es conveniente acelerar ese proceso dado lo que ocurrió en Gramalote", señaló Villamizar. Herrán es un municipio fundado en 1860 con más de 4.500 habitantes ubicado a 87 kilómetros de Cúcuta y una superficie de 112 kilómetros

Con respecto a la situación de Gramalote, el mandatario departamental señaló que "el 50 por ciento del municipio (Gramalote) está completamente destruido y el 100 por ciento de la población ya fue evacuada. Se está atendiendo en albergues, sobre la vía, y otros que necesitan ayuda llegaron a donde sus familiares en Cúcuta". Villamizar también anunció que se están adelantando gestiones para refundar el municipio y por tal motivo ya se está buscando un terreno firme para comenzar los trabajos de construcción. Frente a la emergencia invernal en otras zonas del departamento, Villamizar señaló que el Río Sardinata se encuentra crecido y representa un peligro para los municipios de Lourdes y Sardinata, este último incomunicado por vía terrestre. Por último, señaló que las solicitudes de ayudas humanitarias se está reportando al Gobierno Nacional. "Estamos reportando lo que se necesita para que efectivamente puedan llegar las ayudas, principalmente para seis municipios, y estábamos enviando la que nos hace falta para ayudas adicionales, pero con recursos de la Gobernación hemos estado solucionando los problemas", señaló

Autoridades de Caldas avalan recomendación para trasladar el municipio de MarmatoLas autoridades en Caldas avalaron la recomendación del gobierno nacional de la reubicación definitiva del municipio de Marmato, población de alta dependencia minera, y en la que es necesaria el desalojo del 70% del casco urbano de la población

El gerente de la Corporación Regional Corpocaldas, Juan David Arango, explicó que lo que preocupa es los recursos que se requieren y la zona donde debe ser ubicadas cerca de 300 familias que estan en la parte alta de la montaña, con problemas de erosión y fallas geológicas acentuadas por la explotación de las minas hace cuatro siglos y el invierno

Dijo el funcionario que la montaña registra un deterioro en la capa que hace inminente y necesaria la salida de la comunidad, pero el costo de la reubicación supera los cinco mil millones de pesos, de ahí la complejidad del asunto

Es necesario pasar a otra zona: toda la parte comercial la alcaldia, la iglesia, el comercio, la notaria y el colegio además de loas familias que estan dentro y al pie de la montaña que registra erosión permanente

En la localidad hay un proyecto minero de explotación de la multinacional Medoro, que ha ofrecido trasladar el casco urbano, pero que insiste en la explotación a cielo abierto en las minas

Marmato, es el segundo municipio productor de oro en Colombia. Nariño Incomunicado con el norte del país por problemas viales en el CaucaEs crítica la situación del departamento de Nariño debido a la incomunicación con el norte del país como consecuencia de la perdida de banca en el sector de Rosas en territorio caucano a causa del invierno. Esto ha ocasionado represamiento de vehículos de carga que habitualmente se movilizan desde y hacia Ecuador, así mismo se advierte un desabastecimiento de combustible ya que no han podido ingresar los automotores que abastecen a la región con gasolina y ACPM desde la plantas de Yumbo Valle. A todo esto se suma los cierres del aeropuerto Antonio Nariño que sirve a Pasto, con lo que prácticamente la región está quedando incomunicada con el resto del país. Más de cincuenta vías tienen cierres totales por el inviernoCincuenta y tres cierres totales y 252 pasos restringidos se registran a esta hora en las carreteras nacionales y regionales del país por el fuerte invierno

Hay cierres totales en las vías de los departamentos de Atlántico, Caldas, Cauca, César, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Putumayo, Valle y Urabá

Los más críticos se presentan en las vía Armenia – Ibagué en el alto de La Línea, en el departamento de Norte de Santander en la vías Pamplona – Cúcuta y Sardinata – Cúcuta y Gramalote. Y los pasos restringidos: en Cundinamarca, en la Vía Girardot – Bogotá hay paso a un solo carril por un derrumbe; en Norte de Santander, en la vía Ocaña – Sardinata y en el departamento de Quindío, en donde se registran más de 20 pasos restringidos por deslizamientos de tierra, y derrumbes en las vías