La región Caribe, la más afectada en vías por el invierno

La región Caribe es ahora la zona más crítica en cuanto a movilidad como consecuencia del invierno, advirtió el general Rodolfo Palomino, director Nacional de Transito y Transporte d e la Policía NacionalEl oficial se encuentra hoy en Sucre evaluando los daños en las vías causados por las lluvias de las últimas horas en este departamento, donde el arroyo Pechelín derribó un puente sobre la Transversal del Caribe y aisló a Sincelejo con el norte del departamento y con Cartagena por la vía San Onofre

Los transportadores de carga que usaban la vía para ir desde Cartagena – Medellín deben ahora tomar la Troncal de Occidente por el Carmen de Bolívar- Sincelejo

“La zona más grave en este momento, que se suma a la bien difícil que se tiene en Antioquia, Norte de Santander y algunas zonas del Eje Cafetero ahora empieza a ser la Costa Atlántica” aseguró el oficial

Recordó que la vía Calamar, en el Atlántico, colapsó así como la vía a La Cordialidad entre Cartagena y Barranquilla, provocando el desvío de vehículos por la vía al mar

Hay dificultades en Luruaco, por los efectos de la represa el Guajaro que se ha desbordado y existe preocupación por el puente de Gambote, en Bolívar, que está en peligro y de colapsar aislaría a Córdoba y Sucre con el resto d e la región Caribe. La directora de emergencias del INVIAS Diana María Vanegas, quien también está en Sucre, dijo que se estudia la posibilidad de instalar un puente militar para remplazar de manera provisional el que se cayo cerca de Toluviejo

Nuevas emergencias en La Guajira por la ola invernalDebido a las intensas lluvias de las últimas horas el norte y el sur del departamento de la Guajira se encuentran prácticamente incomunicados debido a que la calzada que estaba habilitada en la vía que del corregimiento de Cuestecitas conduce al municipio de Albania colapsó en el sitio conocido como La Reina

Así mismo el puente que se encuentra a la altura del corregimiento La Arena en la misma vía se derrumbó informaron las autoridades. La Secretaría de Obras departamental envió un grupo de trabajo para evaluar la situación e iniciar los trabajos de reconstrucción

Mientras tanto, en el municipio de Hatonuevo, fueron siete los barrios inundados por el desbordamiento del arroyo Gritador y los organismos de socorro adelantan el censo para establecer el número de familias damnificadas que deja esta nueva emergencia que se presenta por la ola invernal en la Guajira