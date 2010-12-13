Ministros y asesores “apadrinarán” zonas devastadas por las lluvias

Juan Manuel Santos reveló que los ministros y altos consejeros serán los delegados del Presidente de la República en los departamentos afectados por el invierno, para que cumplan un papel de facilitadores y apoyen a los gobernadores en atención y coordinación de la emergencia

La canciller María Ángela Holguín tendrá a su cargo el departamento de La Guajira

El ministro de Transporte, Germán Cardona, se encargará del departamento del Atlántico, con el fin de monitorear las labores del cierre de los boquetes del Canal del Dique

La ministra de Ambiente y Vivienda estará al tanto de la situación del departamento de Antioquia, con el fin de adelantar las labores de ubicación de las personas que perdieron sus viviendas y de las que se encuentran en zonas de alto riesgo

El ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, tendrá a cargo el departamento de Bolívar, donde las inundaciones amenazan con complicarse y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de los departamentos del Valle y Cauca, para adelantar planes de choque que lleven a recuperar los suelos. El ministro de Minas, Carlos Rodado, se encargará de Magdalena, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se hará cargo de Bogota y Boyacá, el ministro de Protección, Germán Santamaria, de Sucre, la ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, de Pasto y el Ministro de las TICs, Diego Molano de Cundinamarca y Tolima

Uno de los departamentos más aislado y donde las lluvias son intensas es el Chocó allí las labores las asumirá la ministra de Cultura, Mariana Garcés

Los altos consejeros presidenciales también entrarán a participar en este proceso: el Asesor en Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, se encargará de Arauca y Casanare

Miguel Peñaloza, Alto Consejero para las Regiones, Santander; Diego Molano, director de Acción Social, Caquetá y Putumayo; Samuel Azout, Alto consejero para la prosperidad, tendrá a su cargo el departamento del Cesar. Además, Catalina Crane, Alta Consejera para la Gestion publica y privada, Córdoba; María Lorena Gutiérrez, Alta consejera para el buen gobierno y la eficiencia administrativa, Huila; Sandra Bessudo, Alta consejera para la gestion ambiental, Meta y Vichada y Cristina Plazas, secretaria del Consejo de Ministros, Norte de Santander