El Ideam mantiene la alerta roja en siete ríos del país

La inevitable creciente de varios ríos del país por las fuertes lluvias que se extenderán hasta finales de diciembre mantienen la alerta roja en el Río Magdalena principalmente en los municipios de Yondó en Antioquia, Gamarra – César, El Banco y El Plato, Magdalena y en Magangué y el Peñón en el departamento de Bolívar

En el rió Cauca la alerta roja se mantiene en La Pintada, Bolombolo y Caucasia en el departamento de Antioquia; en La Victoria y La Virginia, Caldas y en Guaranda, Sucre

El Río Atrato en la ciudad de Quibdó en el departamento de Chóco y los riós Fundación, Aracataca, Ariguaní y Tucurinca provenientes de la Sierra Nevada de Santa MartaEL Director Del Ideam, Ricardo Lozano, aseguró que los únicos sitios en donde es evitable una inundación es en aquellos que están cerca de los embalses, pues estos represan el agua de las lluvias reduciendo el nivel del río. "Embalses como Betania, Prado en el Magdalena cuando llueve en la cuenca alta ellos retienen el agua precisamente para evitar un poco que se aumente los caudales en la cuenca media, pero desde Barrancabermeja hacía la desembocadura del Magdalena no tenemos embalses y el río se alimenta del agua de las quebradas y las lluvias superando la cuota de inundación", dijo Lozano

El funcionario explicó que aunque los embalses retienen parte del agua que va a las cuencas medias no puede evitar el aumento de los niveles en la parte baja de los ríos, por lo que las autoridades deben priorizar su atención el prevenir el mayor número de perdidas