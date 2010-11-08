Cinco vías presentan cierre total por el invierno

En los departamentos de Bolívar, Caldas, Cesar, Sucre, Santander y Tolima la situación de la red vial es crítica por el fuerte invierno que ha provocado derrumbes y daños de la banca

El Director de Invías, Carlos Rosado, explicó que el caso más grave es el del puente Gualí en el departamento del Tolima, en la vía que comunica Honda con Manizales, que presenta un grave problema en su estructura

Se estima que las obras de reparación de este puente duren de dos a tres semanas por lo que los conductores deberán buscar vías alternas como la carretera Mariquita – Armero – Cambao – Vianí – Albán

Las otras vías que presentan cierres son: en el departamento de Caldas la vía Fresno – Manizales en el sector sabinas por un deslizamiento. En Santa Fe de Antioquia – Dabeiba, en la entrada al municipio de Giraldo hay cierre nocturno por reparación de la vía

También en los Santanderes en la carretera Málaga – Pamplona en el sector Palmita presidente hay cierre total por derrumbe, sin posibilidad de tomar vía alterna y en Antioquia en la vía Medellín – Bogotá, sector Salinas, hay cierre por deslizamiento de tierra

Rosado dijo que por estas emergencias viales que se han presentado desde principios del año, INVIAS estima que el 2010 finalizará con una inversión de 75 mil millones de pesos.