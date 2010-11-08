Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Cinco vías presentan cierre total por el invierno

En los departamentos de Bolívar, Caldas, Cesar, Sucre, Santander y Tolima la situación de la red vial es crítica por el fuerte invierno que ha provocado derrumbes.

Añadir Caracol Radio en Google

En los departamentos de Bolívar, Caldas, Cesar, Sucre, Santander y Tolima la situación de la red vial es crítica por el fuerte invierno que ha provocado derrumbes y daños de la banca

Más información

El Director de Invías, Carlos Rosado, explicó que el caso más grave es el del puente Gualí en el departamento del Tolima, en la vía que comunica Honda con Manizales, que presenta un grave problema en su estructura

Se estima que las obras de reparación de este puente duren de dos a tres semanas por lo que los conductores deberán buscar vías alternas como la carretera Mariquita – Armero – Cambao – Vianí – Albán

Las otras vías que presentan cierres son: en el departamento de Caldas la vía Fresno – Manizales en el sector sabinas por un deslizamiento. En Santa Fe de Antioquia – Dabeiba, en la entrada al municipio de Giraldo hay cierre nocturno por reparación de la vía

También en los Santanderes en la carretera Málaga – Pamplona en el sector Palmita presidente hay cierre total por derrumbe, sin posibilidad de tomar vía alterna y en Antioquia en la vía Medellín – Bogotá, sector Salinas, hay cierre por deslizamiento de tierra

Rosado dijo que por estas emergencias viales que se han presentado desde principios del año, INVIAS estima que el 2010 finalizará con una inversión de 75 mil millones de pesos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir