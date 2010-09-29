Crítica situación de comités de emergencia ante nueva ola invernal

El Gobierno ha invertido más de 37 mil millones de pesos para prevenir y mitigar los embates del invierno en todo el país. No obstante, día a día aumentan las cifras de damnificados que sobrepasan los 814 mil. Para el próximo año, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ya pidió otros 100 mil millones por el fenómeno de La Niña

Tras un recorrido de Caracol Radio por las zonas más afectadas y a las que también se han invertido una fuerte suma de dinero de parte del Gobierno, se evidenció que en lugares como Sucre, uno de los más afectados por las lluvias y las inundaciones, no hay aún obras para acabar con el drama de todos los años

Este año, el Ejecutivo entregó 4 mil millones de pesos y en los últimos cinco años, se enviaron 264 mil millones

En Bolívar, que tiene el mayor número de damnificados, 194 mil hasta ahora, se dice que muchas de las emergencias estaban anunciadas. Sin embargo, los damnificados siempre están en zonas de riesgo

Ante esto, la directora de gestión de riesgo del Ministerio, Luz Amanda Pulido, aseguró que durante muchos años las administraciones locales han permitido “por votos o por plata” los pobladores se queden en estos lugares, poniendo en peligro su vida

A este departamento se le entregaron 3 mil 798 millones en los últimos cinco meses. Hay comités que no tienen con qué movilizarse. En Bucaramanga, por ejemplo, el encargado de prevención de desastres no tiene equipos de comunicación. Según Pulido, este tema compete a las autoridades regionales “que deben destinar recursos para que los comités funcionen”, aunque reconoce que esta situación puede suceder “en muchas zonas del país”

A Santander se le entregaron mil quinientos millones de pesos para el invierno

En Antioquia, los 7 mil millones invertidos han servido para reducir el impacto de los fenómenos naturales y prevenir las inundaciones, pero en el Manglar, donde al menos 30 personas están enterradas bajo tierra por un alud, las autoridades locales han pedido más colaboración de la comunidad

Según la directora Pulido, los policías de carreteras se quejaron de improperios de los transeúntes por la zona, ya que no querían ser advertidos del peligro de transitar por la vía entre Medellín y Urabá

El tema cultural también se vive en Bogotá. Para Guillermo Escobar, director de emergencias, los capitalinos poco caso hacen a las prevenciones

En total el Gobierno invierte en la temporada invernal casi el 90 por ciento del presupuesto para desastres, siendo Chocó, Sucre, Bolívar, Magdalena y Antioquia los que más han recibido ayudas.