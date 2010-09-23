¿Quién era ‘El Mono Jojoy’?

VICTOR JULIO SUAREZ, ALIAS ‘EL MONO JOJOY’Nombre: Victor Julio Suarez Rojas cc. 19.208.210 Bogota

Luis Suarez cc.17.708.695 cartagena chairaAlias: Jorge Briceño Suárez O Mono JojoyCargo: Miembro Secretariado – Cabecilla EmboLugar y fecha de nacimiento: 02-ene-1951 cabrera (cund.)Señales particulares: Patillas y barba semipobladas.Párpados caídos Estado civil: solteroNivel académico: secundariaSexo: masculino Cargo: miembro del "secretariado" cabecilla del "bloque oriental" y jefe militar de este grupo subversivo

Área de injerencia: posiblemente en cachicamo, límites de meta y GuaviareCaracterísticas morfológicasRaza: india americanaTez: blancaOjos: café oscuroBoca: medianaNariz: rectaCabello: castaño oscuroEstatura: 1.79 metros aproximadamentePeso: 90 kilos aproximadamenteSexo: masculinoResumen BiográficoDe origen campesino y bajo nivel cultural, no recibió educación en ningún centro educativo y los pocos conocimientos académicos los adquirió de manera empírica, desde temprana edad convivió con las actividades desarrolladas por las FARC

Se vinculó al grupo terrorista en el año de 1.975, como guerrillero raso y en forma progresiva fue ocupando los cargos dentro de la organización hasta lograr pertenecer al “secretariado”

Inicialmente fue instruido por el bandolero jorge torres victoria (a. pablo catatumbo), comenzando sus actividades delictivas en la serranía de la macarena, casa cuña y un campamento denominado "la resistencia", ubicado a mano derecha del río cafre, denominado cerro pescuezo

A principios de la década de los 80, fue enviado como cabecilla de las cuadirllas 14 y 15 ubicadas en el departamento del caquetá y que en esa época pertenecía al estado mayor central de las “FARC”. Allí su principal actividad la dirigió a la consecución de finanzas por medio del impuesto a la coca, compra de armamento y explosivos, reclutamiento y adoctrinamiento. Su principal base de asentamiento fue remolinos del caguan (caquetá)

En el año de 1990 es nombrado como máximo cabecilla del bloque oriental en reemplazo de Rodrigo Londoño Echeverri (a. timochenko), incrementando sus acciones terroristas de gran alcance contra poblaciones y unidades militares, entre las que se destaca el asalto a la base militar de girasol, ubicada en la serranía de la macarena el 08 de enero de 1991

En el mes de abril de 1.993, durante el desarrollo de la VIII conferencia es nombrado como miembro del secretariado, para que se desempeñe como encargado militar de la organización

Situación Jurídica - Ordenes De Captura27-SEP-90 Juez Orden Público 73 Meta. Homicidio con fines terroristas

08-OCT-91 Juez Orden Público 1 Bogotá. Homicidio

08-OCT-91 Juez de orden público 1 de Bogota. Terrorismo04-DIC-91 Unidad especial 14 de Bogotá. 4738 Terrorismo y Homicidio con fines terroristas

01-JUN-93 Unidad primera de Bogotá 7901 Homicidio23-AGO-94 Fiscalia Regional de Bogotá. 2995 Homicidio

20-DIC-95 Dirección Regional de Fiscalías de Oriente. JSC-105 Homicidio con fines terroristas

09-ABR-96 Unidad Nacional de Derechos Humanos 055 Secuestro y homicidio

29-ABR-96 Unidad Nacional de Derechos Humanos 067 Homicidio con fines terroristas

13-ENE-97 Unidad Nacional de Derechos Humanos. 006 Rebelión, homicidio agravado y secuestro extorsivo

14-ENE-97 UNDH 0990 Homicidio

14-MAY-97 Dirección Regional de Fiscalías de Oriente. 3132 Homicidio con fines terroristas, secuestro, lesiones personales y otros

18-ENE-00 Fiscalía Delegada ante Jueces del Circuito. 241.530 Terrorismo

18-ENE-00 Regional de Fiscalías de Santa Fe de Bogotá. .4738-S9 Homicidio con fines terroristas

09-FEB-00 Secretaria común UDH¬ 025 Homicidio y secuestro

S/F Dirección nacional de Fiscalías. 9169 Fabricación y tráfico de armas y municiones de las FF.MM

S/F Orden 9243, Fiscalía Regional de Bogota. Rebelión y Sedición

S/F Fiscalia Regional de Bogotá. 9243 Rebelión y sedición

S/F Fiscalia Regional de Bogotá. 4738-S9 Homicidio con fines terroristas

Familiares Padre: Noe Suárez Castellanos

Exmilitante del pcc del mpio. De cabrera (cund.), dado de baja al lado de juan de la cruz varela

Madre: Romelia Rojas GonzálezHijo : José Luis Roncancio González (se encuentra bajo el cuidado de la familia González Mora)Hermanos : Urias nGerman Briceño Suárez (a. Grannobles)GuillermoCargos desempeñados en la organización- 1.985, es designado por el "secretariado" de las FARC, cabecilla de la 14 cuadrilla

- 1.990 , el "secretariado" de las FARC, lo nombra cabecilla del bloque oriental, con área de influencia en el departamento del meta

- Actualmente es miembro del "secretariado" cabecilla del "bloque oriental" y jefe militar de este grupo subversivo- En su contra se han proferido 20 ordenes de captura, por delitos como terrorismo, homicidio, rebelión, sedición y secuestro extorsivo, entre otras.