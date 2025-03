Nadal, Garzón, Giovanni Moreno y 'Alemania Gay'

El 8 de octubre jugaran amistoso Japón y Argentina y los asiáticos pagaran 200.000 US más, por la presencia de Lionel Messi como titular. +++ Giovanni Moreno será suplente mañana con Racing ante Estudiantes. Llegó tarde la concentración tras jugar con Colombia ante México amistoso y encontró el equipo armado. +++ El agente de Michael Ballack dijo: “Hay una pandilla de gays en la sección alemana. Son pobres, feos, sin talento, burócratas, inhumanos y gays”. +++ Rafael Nadal llega por tercera vez seguida a la semifinal del US Open. Por primera vez vence un Top 10 (a Verdasco # 8). Es el único torneo del Gran Slam que no ha ganado. +++ Epidemia de lesiones en Inglaterra: Michael Carrick (Manchester) y Theo Walcott (Arsenal) un mes y Jermain Defoe (Tottenham) 3 meses ausentes. +++ Huelga de jugadores en Italia. Pararán el 25 y 26 de septiembre en protesta por la creación de un nuevo régimen contractual que los deja desprotegidos. +++ Hasta el momento, el jugador en Italia podía escoger su médico de confianza y el club pagaba los gastos, ya no, les quitaron cualquier forma de tutela y se sienten mal tratados. +++ Lucho Garzón: “En el partido verde mandamos todos”. +++ Simón Gaviria propone el “cabildeo”. Sería legalizar el Atlético Lagarteiro y la “tajada”. Sería oficializar lo que hoy se hace por debajo de la mesa. +++ “Hice todo lo que pude con Ibrahimovic pero no lo pude entender. El tiene 8 años de profesional, yo apenas 2 de técnico, hizo todo el esfuerzo y me ayudo a crecer como entrenador”: Pep Guardiola del Barcelona. +++ El técnico Oscar Tabárez (63) renovó por cuatro años el contrato como técnico de la selección de Uruguay. Duplicó sus ingresos y se habla de 112.000 dólares por mes