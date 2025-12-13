Las hostilidades entre Tailandia y Camboya continúan pese a la tregua anunciada por Trump

Personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en provincias fronterizas entre Tailandia y Camboya. Foto: TANG CHHIN Sothy / AFP / TANG CHHIN SOTHY

Tailandia afirmó que comenzará con las operaciones militares contra Camboya, en contraposición al anuncio de una tregua en sus mortíferos enfrentamientos fronterizos hechos horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los últimos choques entre estos dos vecinos del sudeste asiático han causado una veintena de muertos y el desplazamiento de más de medio millón de personas de ambos lados. Tienen su origen en una larga disputa sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial.

Cada parte ha culpado a la otra de reavivar el conflicto.

“Tailandia seguirá llevando a cabo acciones militares hasta que consideramos que ya no hay peligro ni amenazas para nuestro territorio y nuestro pueblo”, aseguró el primer ministro Anutin Charnvirakul en Facebook.

“Nuestras acciones de esta mañana ya lo dicen todo”, agregó, mientras las autoridades de su país confirmaban “represalias” contra objetivos camboyanos.

El Ministerio de Defensa de Camboya denunció momentos antes de que “el ejército tailandés utilizó dos aviones de combate F-16 para lanzar siete bombas” en su territorio.

“Los aviones militares tailandeses aún no han dejado de bombardear”, añadió.

Estas nuevas hostilidades se conocen horas después de que Trump hubiera anunciado el viernes que ambos países acordaron detener los enfrentamientos, tras una llamada con sus primeros ministros.

“Tuve una muy buena conversación esta mañana con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre el muy desafortunado resurgimiento de su prolongada guerra”, aseguró el republicano en su plataforma Truth Social.

“Listos para la PAZ”

El presidente estadounidense agregó los dos países asiáticos “han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original” alcanzado bajo su mediación y la de Malasia en julio.

“Ambos países están listos para la PAZ y para continuar con el comercio con los Estados Unidos de América”, agregó.

El primer ministro tailandés dijo tras la conversación telefónica que era necesario “anunciar al mundo entero que Camboya respetará el alto el fuego”.

“Es el que ha violado el acuerdo quien debe resolver la situación, y no el que lo ha sufrido”, añadió Anutin, quien disolvió el viernes el Parlamento tailandés, allanando el camino para unas elecciones generales a principios de 2026.

“Camboya siempre ha apostado por medios pacíficos para resolver las disputas”, señaló, por su parte, este sábado el camboyano Manet en Facebook.

Agregó que había sugerido a Estados Unidos y Malasia que utilizaran sus capacidades de inteligencia “para verificar qué parte abrió fuego primero” el 7 de diciembre.

Los combates entraron este sábado en su séptimo día, dos más que en julio, cuando un episodio de violencia dejó 43 muertos y obligó a unas 300.000 personas a evacuar.

Estados Unidos, China y Malasia intercedieron entonces por un alto el fuego y, en octubre, Trump respaldó la declaración conjunta de un acuerdo de paz.

Sin embargo, Tailandia lo suspendió al mes siguiente, después de que varios de sus soldados resultaron heridos por minas terrestres en la frontera.