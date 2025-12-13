Universidad ECCI alerta sobre el aumento de residuos alimentarios en fin de año

En esta temporada decembrina, cuando las reuniones familiares y celebraciones multiplican la preparación de alimentos, la Universidad ECCI y su Programa de Gastronomía hacen un llamado urgente a los colombianos para reducir el desperdicio de comida, una práctica que genera toneladas de residuos cada año y que tiene un impacto directo en el medio ambiente.

Orlando Monrroy, docente del programa de Gastronomía afirmó que, “en diciembre todos cocinamos de más. Siempre apelamos al dicho de las abuelas que es mejor que sobre comida y que no que falte. Pero desafortunadamente esa comida que sobra, la mayoría de las veces, termina en la basura”.

El mensaje central de la Universidad ECCI es claro: cocinar solo lo necesario, aprovechar cada alimento y adoptar prácticas sostenibles en casa.

La universidad enfatizó que el manejo responsable de los residuos no solo evita toneladas de desperdicio, sino que contribuye a reducir la emisión de gases, el consumo excesivo de agua y energía, y la presión sobre los ecosistemas. “Cada acción cuenta. Si no necesitas encender la luz, apágala; si vas a comprar fruta, compra solo la que usarás. La sostenibilidad empieza con prácticas simples y conscientes dentro de la cocina”, señaló el chef, Orlando Monrroy.

Como parte de su compromiso académico, la Universidad ECCI anunció que este sábado 13 de diciembre realizará una clase demostrativa abierta a través de YouTube, donde enseñará a preparar un postre navideño sostenible elaborado con pequeños sobrantes típicos de esta época: natilla, arroz con leche y panetón.

La receta busca mostrar cómo estos alimentos, que usualmente quedan guardados y luego se desperdician, pueden transformarse en una tarta deliciosa con crema de natilla, trocitos crocantes de panetón y un mousse de arroz con leche.

Consejos Clave para una Cocina Cero Desperdicio