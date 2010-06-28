Peligran operaciones aéreas en aeropuerto de Corozal (Sucre)

La presencia de gallinazos en el aeropuerto Las Brujas, el principal del Departamento, ha generado preocupación entre las autoridades por cuenta del riesgo que ello representa para las actividades aéreas

La Procuraduría Agraria y Ambiental de Sucre, tras la realización de un comité sobre el tema, concluyó que el peligro aviario persiste debido a que cerca al aeropuerto se encuentra una granja avícola. "La ubicación del gallinero es crítica porque es una actividad atractiva para las aves carroñeras", dijo un representante del Ministerio Público en la reunión

Pese a las campañas de recolección de desechos en el municipio de Corozal, los basureros a cielo abierto tampoco han sido erradicados. La orden de la Aeronáutica Civil el año pasado fue superar en el menor tiempo posible estas amenazas para los vuelos

Sin embargo, varias emergencias han tenido lugar obligando a las tripulaciones a sobrevolar por varios minutos mientras que en tierra personal del aeropuerto ahuyenta a las aves con juegos pirotécnicos