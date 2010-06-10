Uruguay quiere sorprender a una Francia con dudas y problemas internos

La selección de Uruguay, la última en clasificarse para la Copa del Mundo, intentará mañana sorprender a la de Francia, actual subcampeona mundial, que llega al torneo de Sudáfrica con dudas sobre su rendimiento y variados problemas internos

Los celestes, que dirige Oscar Washington Tabárez, mejoraron su nivel de juego en los últimos meses tras quedar quintos en las eliminatorias sudamericanas y de necesitar de una repesca frente a Costa Rica para ganar el último boleto disponible para el Mundial

El regreso del "cerebro" Ignacio González, que se perdió buena parte de las eliminatorias por problemas de lesión, parece haber dotado al equipo de mayor fluidez ofensiva

"El equipo llega bien, esta noche vamos a redondear algunas ideas de cómo debemos jugar, pero la plantilla está muy animada y con muchas ganas", afirmó Tabárez en su última conferencia de prensa antes del partido

"Sabemos donde estamos parados y a que vinimos a Sudáfrica, debemos defendernos con capacidad y jugar bien al fútbol, porque tenemos futbolistas como para lograrlo", agregó el seleccionador uruguayo luego que su plantilla realizara esta noche el reconocimiento del campo del estadio Green Point

El entrenador uruguayo destacó que la selección de Francia "tiene muy buenos futbolistas, especialmente en ataque", pero "ha tenido dificultades cuando sus rivales le plantean una defensa dura"

Los celestes demostraron frente a la también mundialista Suiza, a la cual derrotaron a domicilio, por 3-1, en marzo; y a la menos poderosa Israel, a quien golearon por 4-1 el pasado 26 de mayo en Montevideo, en el último ensayo, parte de ese juego ofensivo que pregona el entrenador con miras al Mundial

"En las eliminatorias hay mucho para perder, por eso se juegan con tantos nervios y hasta angustias. En el Mundial hay mucho para ganar y disfrutar", destacó Tabárez

El entrenador, sin renunciar a una defensa firme y ordenada, que es uno de sus pilares a la hora de preparar su táctica, apunta a un juego mas ofensiva en comparación al que mostró Uruguay en el torneo clasificatorio

En el rendimiento y puntería de la dupla ofensiva de Diego Forlán (Atlético de Madrid) y Luis Suárez (Ajax) se apoyan buena parte de las ilusiones de los uruguayos y de su selección

Forlán sigue en racha goleadora tras ser el Balón de Oro como máximo anotador de Europa hace dos temporadas y Suárez fue el máximo goleador de la Liga holandesa en la última temporada

Ambos están en la mira de equipos poderosos de Europa para reforzar sus plantillas

Tabárez se decidió por una esquema 3-4-1-2 para tratar de sorprender por las bandas con la potencia y ambición ofensiva de Maximiliano Pereira, por derecha, y Alvaro Pereira, por izquierda

La selección uruguaya tendrá a su frente a un equipo francés integrado por figuras de renombre y jerarquía pero que llega al Mundial con dudas en su rendimiento debido a los últimos resultados, incluida una derrota el pasado día 4 (0-1) frente a la ignota selección de China y un empate con angustia (1-1) con Túnez poco antes

En ambos partidos el equipo galo estuvo lejos del nivel que se le reconoce y puede mostrar y se pareció más al que llegó al Mundial tras una polémica clasificación a costa de Irlanda y tras la recordada "mano de Thierry Henry" para la victoria y boleto a Sudáfrica, con toda la polémica y reclamos posteriores

A los resultados y en especial rendimiento que preocupa, se suma un clima tenso en la interna por la situación de la "estrella" Henry, uno de los "históricos" del equipo y con gran ascendencia sobre sus compañeros, pero para quien el polémico seleccionador Raymond Domenech parece tener reservada la condición de suplente de lujo

Esta decisión del entrenador, que llevó a "le bleu" al subcampeonato mundial en Alemania 2006 y dejará el banquillo galo tras seis años al finalizar la participación en Sudáfrica, no es compartida por varios de los futbolistas del equipo, máxime visto el pobre nivel de sus sustitutos en los partidos de ensayo

Tanto para los franceses como para los uruguayos la victoria en el debut puede significar medio pasaje a los octavos de final

Cuando salten al campo los equipos conocerán el resultado del partido inaugural del Mundial que poco antes jugarán sus rivales del Grupo A, Sudáfrica y México

- Alineaciones probables:Uruguay: Fernando Muslera; Mauricio Victorino, Diego Lugano, Diego Godín; Maximiliano Pereira, Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Alvaro Pereira; Ignacio González; Diego Forlán y Luis Suárez

Director Técnico: Oscar Washington Tabárez

Francia: Hugo Lloris; Bakary Sagna, William Gallas, Eric Abidal, Patrice Evra; Yoann Goucuff, Jeremy Toulalan, Florent Malouda; Sidney Govou, Franck Ribery y Nicolás Anelka. Director técnico: Raymond Domenech

Estadio: "Green Point Stadium", de Ciudad del Cabo, con capacidad para 66.000 personas

Hora: 20.30 local (1:30 PM, hora colombiana).