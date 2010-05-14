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09 jul 2026 Actualizado 10:27

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Economía

Estafan en Sucre a nombre de la Embajada de EE.UU. en Colombia

La embajada americana señaló que cualquier proyecto o ayuda que vayan a ejecutar en Colombia lo hacen a través de Acción Social.

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La Embajada de Estados Unidos a través de un comunicado de prensa alertó a los habitantes del departamento de Sucre para que no se dejen engañar por inescrupulosos que están informando, que la Embajada y la Usaid implementarán un programa de vivienda el el municipio Galeras, Sucre

De acuerdo a lo que informó la Embajada Americana, estas personas estarían anunciando a través de un correo electrónico que para acceder a los beneficios del supuesto proyecto tendrían que cancelar diez mil pesos, y que el costo total del proyecto sería de 60 millones de dólares

Además, la Embajada manifestó que este no es el procedimiento que ellos hacen para entregar algún tipo de ayuda, y afirman que cualquier proyecto que vayan a ejecutar en Colombia lo hacen a través de Acción Social

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