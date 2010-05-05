Llegaron a Colombia los 23 pescadores detenidos en Nicaragua

A bordo de un avión tipo caza 235 de la Fuerza Aérea Colombiana llegaron a la isla de San Andrés los 23 pescadores colombianos que permanecieron retenidos durante 13 días por autoridades de Nicaragua, que los aprehendieron cuando realizaban faenas de pesca, según el gobierno del país centroamericano, en territorio marítimo que les pertenece

A su arribo al aeropuerto de San Andrés los pescadores coincidieron en señalar que durante su captura fueron asaltados y atropellados por las autoridades navales de Nicaragua

Uno de los pescadores, Rafael Blanco, dijo que tienen temor de seguir pescado en aguas colombianas porque no saben si pueden ser capturados nuevamente, ya que la naval de Nicaragua considera que San Andrés les pertenece y tienen como objetivo arrastrar a los pescadores que encuentren en su camino

“La migración de Nicaragua nos atendió muy mal, recibimos puro maltrato, nos pusieron a dormir en el piso, cuando llovía el agua subía dos centímetros y así pasamos esa odisea”, narro blanco a Caracol Radio. Luego agradeció al consulado de Colombia en Nicaragua el apoyo; “el cónsul se portó fenomenal", sostuvo el pescador colombiano. En las próximas horas los pescadores serán trasladados a la ciudad de Cartagena y de allí viajaran vía terrestre al departamento de Sucre donde se reencontraran con sus familiares