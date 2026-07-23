Rubio dice que Irán ‘suplica todos los días’ a EE.UU. llegar a un acuerdo

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington D. C. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán suplica todos los días a Washington alcanzar un acuerdo en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila.

“El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) ​​lo rompen o quieren cambiarlo, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando además que la República Islámica seguirá pagando el precio de prolongar la guerra, y que el coste sube cada noche más y más".

Mensajes a través de terceros países

En este contexto, Rubio insistió en que Teherán envía constantemente a Washington mensajes a través de terceros países, sin detallar cuáles, y aseguró que Irán se está quedando sin Estados por los que mandar las supuestas súplicas.

Asimismo, afirmó que Irán es un país gobernado por clérigos radicales y lunáticos malvados, por lo que sus ciudadanos seguirán sufriendo más hasta que (los políticos) entren en razón, mientras la base industrial del país está siendo ‘diezmada’.

Insistiendo en las mismas palabras que el presidente estadounidense, Donald Trump, pronunció previamente, el secretario de Estado recalcó que la República Islámica «no está lista para llegar a un acuerdo».

Escalada de ataques

Después de que en junio Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, Trump dio por terminada la tregua hace dos semanas al considerar que Irán violaba lo pactado.