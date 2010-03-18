Después de 20 años Colombia construirá un gigantesco oleoducto

Colombia construirá un gigantesco oleoducto que atravesará los llanos orientales, la región Andina y concluirá en la Costa Atlántica, confirmó el Ministro de Minas, Hernán Martínez

La obra arrancaría desde Aguaraní, en el departamento del Meta, y concluiría en Coveñas, Sucre

El mega proyecto tendrá un costo cercano a los 3 mil 500 millones de dólares y será construido por Ecopetrol con un socio estratégico de carácter internacional

El Ministro Martínez comentó que la obra se ejecutará en tres fases y tiene como meta poder sacar la producción de petróleo de Colombia que llegará a cerca de un millón de barriles por día

Actualmente la producción está cerca de los 760 mil barriles por día, que ubica a Colombia como el segundo país en materia de producción después de América Latina

Ecopetrol viene diseñando y articulando el proyecto para conseguir en los mercados del mundo un socio que participe en la iniciativa