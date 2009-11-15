Evo Morales no pudo inaugurar los juegos Bolivarianos

El presidente de Bolivia Evo Morales fue victima de abucheos y de palabras de rechazo por parte de los habitantes del departamento de Sucre en ese país, quienes lo acusaron de asesino y exigieron respeto para esa región

Los hechos ocurrieron durante la inauguración de los décimo sextos juegos deportivos bolivarianos, acto al que se había anunciado la presencia de los también presidente Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador

Los sucreños declararon persona no grata al mandatario de los venezolanos