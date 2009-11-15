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09 jul 2026 Actualizado 10:58

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Evo Morales no pudo inaugurar los juegos Bolivarianos

La multitud le grito "asesino" y abucheo su presencia en el estadio en donde otras autoridades inauguraron los décimo sextos juegos Bolivarianos

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El presidente de Bolivia Evo Morales fue victima de abucheos y de palabras de rechazo por parte de los habitantes del departamento de Sucre en ese país, quienes lo acusaron de asesino y exigieron respeto para esa región

Los hechos ocurrieron durante la inauguración de los décimo sextos juegos deportivos bolivarianos, acto al que se había anunciado la presencia de los también presidente Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador

Los sucreños declararon persona no grata al mandatario de los venezolanos

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