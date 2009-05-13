Militar asegurado por desaparición y asesinato

Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento en contra del soldado profesional Luis Miguel Sierra Díaz, por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de 11 jóvenes durante los meses de julio y agosto de 2007 en el municipio de Toluviejo, en el Departamento de Sucre

El militar, adscrito a la Fuerza de Tarea de Sucre de la Brigada Décima Primera Brigada con sede en Montería, está procesado por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron engañadas por los reclutadores, mediante falsas promesas sobre oportunidades laborales en fincas ganaderas y agrícolas de la zona

Igualmente, se estableció que los encargados de llevar a las víctimas hacían parte de una organización liderada por militares de la citada guarnición, que se encargaban de asesinar a los civiles y de pagarles recompensas que oscilaban entre 80 mil y 150 mil pesos, para cuyo efecto los presentaban como informantes

Por los mismos hechos están vinculados, en distintas etapas procesales, los particulares: Robinson Eustaquio Barbosa Almanza, Andrés Gregorio Pacheco Hernández, José Dionisio Ramos Castillo, alias ‘José Carnaval'; y Andrés Rafael Corrales Narvaez, alias ‘El Gringo'