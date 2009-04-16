Piden la máxima condena contra el ex senador Álvaro García Romero

La Fiscalía le pidió a un juez especializado de Bogotá que profiera la máxima condena en contra del ex senador Álvaro García Romero, por sus presuntos vínculos con paramilitares y por su presunta participación en la masacre de Macayepo, Bolívar

Durante la audiencia pública de juzgamiento que se adelanta en la capital del país, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia explicó que son claras las evidencias que involucran al ex congresista con las autodefensas que delinquían en el departamento de Sucre

Según la Fiscalía, Álvaro García Romero debe ser condenado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio

La masacre de Macayepo fue cometida por un grupo de paramilitares al mando del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", el 14 de octubre del año 2000, cuando fueron asesinados 15 campesinos y fueron desplazadas cerca de 200 familias

Para la Fiscalía, "Álvaro Garcia no fue ajeno a la evolución de las fuerzas paramilitares ni en su proceso de consolidación militar ni en su proceso de consolidación política"

"Por ello y porque es claro que desde su alta posición en el poder público el señor García Romero fomentó y promovió la actividad paramilitar, la fiscalía pide que se le dicte en su contra sentencia condenatoria por concierto para delinquir", señaló el fiscal del caso