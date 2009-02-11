Ejército busca cadáveres de masacre indígena

Más de 1.000 hombres de la Fuerza Pública realizan un barrido de la zona en la que se habría registrado la masacre de un grupo de la comunidad indígena Awá

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El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, afirmó que son 27 pelotones de la tercera división que están recorriendo 27.000 hectáreas del departamento de Nariño

El oficial precisó que los uniformados tienen equipos especiales para detectar minas antipersona, y dijo que por el temor de la población no ha sido posible conseguir información concreta sobre el sitio en el que se habría producido el asesinato de los indígenas

Agregó que la demora para llegar al sitio está relacionada con las dificultades del terreno y no porque la región esté en manos de las Farc

"Estamos garantizando nuestra presencia en la zona para que los indígenas sepan que los vamos a acompañar todo el tiempo, precisó el oficial tras señalar que los hombres tienen la instrucción de no salir de la zona hasta recuperar la tranquilidad de las comunidades.”Caracol conoció que en esa zona delinque un grupo de menos de 70 hombres de las Farc bajo el mando de alias "Villavo", este grupo se conformó tras la desaparición de la Columna Móvil Daniel Aldana y la Cuadrilla Mariscal Sucre, ellos habrían sido los responsables de la masacre