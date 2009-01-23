Desaparecido ex piloto de la FAC

La Fiscalía y otros organismos judiciales de Medellín investigan la desaparición del ex piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, José Luis Suárez Erazo, de 39 años de edad

Suárez Erazo quien tripuló uno de los tres aviones que utilizaba el ex presidente Andrés Pastrana, salió el pasado 14 de enero de un hangar del Aeropuerto Olaya Herrera hacia un lavadero de carros en la calle 10 con la carrera 52 del barrio Guayabal y desde entonces no se conoce su paradero

El piloto oriundo de Pasto, reside en Medellín junto a su esposa con quien espera un hijo

El señor Suárez Erazo se dedica a labores administrativas en una compañía de aviación privada, que tiene sede en el terminal aéreo de Medellín y hasta hace poco ejerció como piloto privado

Sus familiares y sus compañeros de trabajo desconocen las causas de su desaparición y manifestaron hasta el momento no se le conocían amenazas, enemigos o negocios extraños