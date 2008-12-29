Procuraduría eleva cargos por parapolítica a Muriel Benito-Revollo y otros políticos de Sucre

Una reunión pública en el sitio llamado Plan Parejo, en tarima con dirigentes paramilitares, fue una de las pruebas por las cuales la Procuraduría General abrió pliego de cargos a la ex congresista conservadora Muriel de Jesús Benitorrevollo Balseiro, quien logró su curul a la Cámara en el año 2002, aparentemente con el apoyo ilegal, y a otros siete dirigentes políticos del departamento de Sucre. El respaldo paramilitar se logró con el concurso decidido del desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado, alias 'Cadena', por lo que la Procuraduría consideró que hay suficientes elementos de juicio para concluir que la ex congresista actuó de acuerdo con grupos armados ilegales y obró en el Congreso con el fin de promover e impulsar a los paramilitares. La señora Benitorrevollo estuvo detenida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, en abril pasado se le concedió la detención domiciliaria por problemas de salud y desde hace tres meses quedó en libertad plena por cumplir en prisión más de las 3 quintas partes de su pena. El pliego de cargos es extensivo al diputado de Sucre Nelson Stamp; a los ex alcaldes de San Onofre Sabas Enrique Balseiro y Jorge Blanco; al concejal y al ex gerente del hospital del mismo municipio, Marlon Ricardo Donado yb Roger Augusto Padilla, respectivamente, y al ex secretario de educación departamental Oswaldo Ayala. La decisión de la Procuraduría contempla también el archivo de la investigación disciplinaria contra los también dirigentes políticos Ernesto Carlos Aguirre,, Antonio Claret y Guillermo Gómez Balseiro.