Medida de aseguramiento contra cooperante del Ejército por "falsos positivos"

La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra un civil integrante de la red de cooperantes del Ejército, por su presunta responsabilidad en un caso de aparentes “falsos positivos” cometidos en el departamento de Sucre. La determinación cobija a José Dionisio Ramos Castillo, sindicado como supuesto responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2007 en zona rural de Galeras, Sucre, donde fueron hallados los cadáveres de Fabio Alberto Sandoval y Elionais Manuel González, quienes habían sido contratados para trabajar en una finca de la zona. Sandoval y González fueron reportados como guerrilleros muertos en combate con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta “Sucre” del Ejército.