Capturado en Barranquilla el cantautor Lisandro Meza

Fue capturado en el norte de la ciudad de Barranquilla el cantautor vallenato Lisandro Meza al estar presuntamente involucrado en el crimen de una registradora en el departamento de Sucre, en hechos ocurridos el 28 de junio de 2001. La captura del cantautor fue realizada por miembros del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía de la ciudad de Cartagena, en momentos que se encontraba en su sitio de residencia, ubicada en el norte de Barranquilla. La orden de captura fue emitida por un fiscal nacional de Derechos Humanos que investiga el homicidio agravado de Isabel María Pérez Guzmán, registradora de Morroa, Sucre. El artista será escuchado en indagatoria este miércoles en la ciudad de Cartagena, luego de ser trasladado desde la capital del Atlántico.