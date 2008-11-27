Más de 60 mil damnificados en la Mojana Sucreña

De los 550 mil damnificados que deja hasta ahora el invierno en el país más de 60 mil se sitúan en la Mojana Sucreña. Son 13 600 familias las familias afectadas en ese departamento. Así quedó evidenciado tras la visita que hace a la región la directora de atención y prevención de desastres Luz Amanda Pulido. La situación mas crítica en estos momentos se presenta en Guaranda, donde el río Cauca se desbordó destruyendo cultivos de arroz en el campo e inundando 9 barrios del casco urbano. Allí los trabajos construidos para defenderse de los embates del agua fueron destruidos por la corriente que amenaza con extenderse a toda la región. Sin embargo el mayor número de damnificados en este departamento se sitúa en Sucre, donde más de 30 mil personas sufren las inundaciones. A bordo de helicópteros de la Armada están llegando a Guaranda varias toneladas de ayuda humanitaria de un total de 120 dispuestas por el Gobierno Nacional. Para mañana se ha anunciado la vista del presidente de la republica Álvaro Uribe Vélez a la zona de emergencia.