Son 50 mil los afectados por la creciente del río Cauca

El río Cauca rompió parte de la muralla de contención en el municipio de Nechí en el bajo Cauca Antioqueño, y está amenazando con arrasar con parte de esta localidad. Francisco Gómez Osorio, asesor del INVIAS para la región de la Mojana, dijo que lo que está sucediendo desde está madrugada en Nechí nunca antes se había registrado en esta región. “Lo que estamos presenciando en las calles de Nechí, por donde el agua corre con una fuerza impresionante, es apocalíptico y la gente está realmente alarmada” sostuvo Gómez Osorio quien recorre toda la región de la Mojana en los departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar. Las aguas en las calles de Nechí alcanzan hasta un metro de altura y son mas de 15 mil las personas de este municipio afectados por la emergencia. La fuerte creciente del río Cauca también está afectando gravemente municipios como Sucre y Guaranda en Sucre; y San Jacinto del Cauca y Achí en Bolívar. En Nechi, la fuerza de las aguas destruyó las murallas, arrasó cinco casas ubicadas en las riberas del río y penetró en las calles y viviendas de la zona urbana. Las autoridades iniciaron la evacuación de los barrios Las Playas y Las Palmas porque el nivel del agua llega hasta la cintura de los moradores. La alcaldía adecuó cuatro albergues para alojar a las decenas de damnificados

Las autoridades de Cáceres, también en el Bajo Cauca, informaron que por la temporada invernal está anegado gran parte de la zona urbana, y los corregimientos de Guarumo y Piamonte. En esta población se reportaron 300 personas damnificadas. En Caucasia, la creciente anegó la mayoría de barrios de las partes bajas y destruyó los cultivos de yuca y plátano. El Departamento de Atención y Prevención de Desastres Dapard dispuso el envío de ayudas para lo más de 30 mil damnificados por el invierno en Antioquia .