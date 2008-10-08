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09 jul 2026 Actualizado 10:29

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Ciencia y medio ambiente

El invierno arrecia en Santander

Más de dos mil hectáreas de cultivos arrasadas, ocho viviendas destruidas y doce averiadas, deja el invierno en el departamento de Santander.

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Más de dos mil hectáreas de cultivos arrasadas, ocho viviendas destruidas y doce averiadas, deja el invierno en el departamento de Santander. En los municipios de Vélez, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Galán, Aratoca, Ocamonte, Sucre, Albania y Matanza, se han presentado emergencias por las fuertes lluvias, reportaron las autoridades. El problema más grave se presenta en la zona rural del municipio de San Vicente de Chucurí, donde un deslizamiento de tierra deja unas 100 personas damnificadas. Además de 70 fincas afectadas y unas 400 hectáreas de cultivos destruidos. Los damnificados fueron reubicados en casas de vecinos, familiares y la iglesia de la vereda “llana caliente” del municipio de San Vicente de Chucurí.

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