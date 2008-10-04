El Ideam advierte que la temporada de lluvias será la más fuerte de los últimos años

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,Ideam, advirtió que la nueva ola invernal que tendrá que soportar el país será la más dura de los últimos tiempos. Así mismo, se estima que la temporada invernal que sufre varias regiones del país, como Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle, Cauca, Nariño, y la S abana de Bogotá entre otras, durará hasta diciembre. El jefe de alertas y pronósticos del Ideam, Humberto González, advirtió que a raíz de la temporada invernal, el río Magdalena y el río Cauca han subido su cauce, y está en estado critico la región deLa Mojana, en el departamento de Sucre. Así mismo, el funcionario del Ideam indicó que las cuencas del Río Sinú y San Jorge están siendo observadas por el Instituto debido a las lluvias de los dos últimos días.