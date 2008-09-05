Minas antipersonas tienen cercada a la población en Los Montes de María

La falta de un mapa de localización de Minas Antipersonas tiene en alto riesgo a los pobladores y eventuales compradores de tierras en la región de Los Montes de María, zona localizada en los límites de los departamentos de Bolívar y Sucre. El comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, coronel César Cardona, aseguró que ni los guerrilleros capturados ni los propios desmovilizados saben en donde están enterrados estos artefactos explosivos. “Lamentablemente todavía quedan muchos artefactos explosivos por ahí, lo malo es que es una zona inmensa y ninguno de los guerrilleros que hemos logrado capturar o desmovilizar tiene idea a ciencia cierta donde están porque las Farc los han regado en forma indiscriminadas todos estos años”, dijo el oficial. Según el coronel Cardona, en lo que va corrido del año se han detectado y destruido cerca de 180 artefactos explosivos pero todavía quedan muchos enterrados porque nadie sabe cuantos son ni donde están. “Sigue el peligro para los que entran a hacer compras de tierras, sembrados o algo, pero hemos hablado con ellos para que en la medida que vayan llegando personas nuevas a la zona que estuvo tanto tiempo en poder de la guerrilla, nos avisen para acompañarlas con los equipos antiexplosivos y registrar el área antes que empiecen a trabajar”, puntualizó el alto oficial. La más reciente víctima de las Minas Antipersonas, fue un comerciante de Medellín, que llegó a la zona con el fin de comprar tierras baratas en zona rural del centro del departamento de Bolívar.