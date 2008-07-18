Muere niño por desnutrición en Sincelejo

Un bebé de sólo 5 meses de nacido murió en las últimas horas en la unidad materno infantil del Hospital Universitario de Sincelejo. De acuerdo con el pediatra Alfonso González el menor procedente de la zona rural de San Onofre presentaba signos de abandono y alto grado de deterioro nutricional. Según el médico, fue sometido a un tratamiento de reposición de líquidos y a un esquema de antibiótico-terapia, sin embargo el menor presentó un shock séptico y no respondió a las maniobras de reanimación. Según conoció Caracol, el bebé era hijo de un campesino de 35 años y una mujer de 18 y había sido traído al centro asistencial por su abuela materna. De acuerdo con la trabajadora social de la Unidad Materno Infantil del Hospital de Sincelejo, Miriam Díaz, este año han sido reportados al ICBF seccional Sucre 35 casos de menores con desnutrición severa. La mayoría de los niños con problemas de desnutrición en el departamento de Sucre provienen de los municipios de Tolú y San Onofre. De acuerdo con la Asociación Colombiana de pediatría, seccional Sucre, el 50% de los niños que fallecen en este departamento tienen asociado un cuadro de desnutrición.