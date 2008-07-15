Los niños en la Costa se están muriendo de física hambre

Redacción Caracol RadioCosta Caribe La situación de desnutrición de los niños en la costa Caribe colombiana es dramática. Para la muestra el caso de la ciudad de Barranquilla, que a pesar de ser la capital del departamento con menos necesidades básicas insatisfechas de la región, presenta el registro oficial de la muerte de 43 niños en los últimos 18 meses por falta de alimentos. Cifras reveladas en un debate de seis horas en el consejo de la ciudad confirmaron que el distrito solo atiende, a través de su presupuesto, al 7% de la población infantil que asiste a los denominados comedores escolares de los colegios oficiales. Es decir, quedan por fuera de su atención, y están en riesgo de desnutrición, 250 mil niños barranquilleros. Los barrios más pobres del suroccidente presentan casos como el de una familia, compuesta por una pareja y tres hijos (uno de los cuales es discapacitado), en donde los niños se alimentan de lo que sus padres rescatan de las basuras. La procuradora de familia Janeth Suárez solicitó de manera urgente a la autoridades entregar información de los planes y recursos destinados a programas de nutrición infantil. Otro asunto es el de Cartagena en donde la emergencia sanitaria se registra en la zona suroriental en el Barrio Olaya Herrera y en la zona norte en el corregimiento de la Boquilla. Allí en la actualidad hay 40 menores en emergencia sanitaria. En esa zona los niños se alimentan de desechos, y de los restos de pollo y carne que se desprenden de estos alimentos. Dos niños al parecer habrían fallecido en la boquilla por desnutrición en el último semestre según reporta una Ong que trabaja en la zona. Por su parte en los departamentos de Sucre y Córdoba, aunque no existen cifras oficiales, las zonas de desnutrición infantil se concentran en los barrios que han sido invadidos por los desplazados de la violencia de los últimos años. Datos suministrados por el observatorio del Caribe colombiano, en un estudio realizado para el DANE, arrojan que la población de costa norte posee un 65% de pobreza y un 32% de miseria o indigencia.