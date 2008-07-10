En alerta máxima declaran las cuencas bajas de los ríos Cauca y Magdalena

Por cuenta de los continuos aguaceros en el norte de Colombia, el Sistema Nacional de Emergencias activo el nivel de alerta máxima en las cuencas bajas de los ríos Cauca y Magdalena. Los datos del IDEAM, indican que en la parte norte de la Nación, lloverá por los meses durante 60 días más, aumentando aun mas lo niveles de los dos ríos más importantes de Colombia que en algunos puntos ya superaron su cota de inundación y en otros como en la zona de La Mojana ya han generado nuevas inundaciones. En La Mojana, la ruptura de un dique, provocó que las aguas del río Cuca, anegaran seis municipios del departamento de Sucre en donde hay 5 mil 600 familias damnificadas. La red nacional de emergencias, confirmó que a las poblaciones afectadas ya se están trasladando decenas de toneladas de ayudas, mientras las familias que los perdieron todo están siendo ubicadas en albergues provisionales. Los organismos de socorro también están suministrando soporte vital a 2 mil 200 familias que resultaron damnificadas en el departamento de Córdoba, por el desbordamiento del río San Jorge.