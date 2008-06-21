Uribe acusa a Nicaragua de mentir para asilar terroristas

El presidente Álvaro Uribe se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las cuales acusó al mandatario colombiano de querer asesinar a las tres jóvenes que estaban en el campamento de Raúl Reyes cuando fue abatido. "Cuando un juez ecuatoriano decretó que las debían capturar por terroristas, el Gobierno que usted menciona (Nicaragua) las asiló. Mandó un avión a recogerlas y engañó. Mintió.", respondió el mandatario a los periodistas. En la respuesta el presidente Uribe se refirió al episodio en el cual Nicaragua pidió autorización para sobrevolar suelo colombiano para un vuelo oficial, cuando en realidad estaba transportando a las tres presuntas guerrilleras para brindarles el asilo. El presidente Uribe dio estas declaraciones al término del consejo comunitario en el municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre.