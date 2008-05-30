Familia del asesinado alcalde de El Roble, Sucre, siente alivio por captura del ex gobernador Arana

Los hijos del asesinado alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz, señalan que sienten alivio por la captura del ex gobernador Salvador Arana, responsable de la muerte de su padre, y por sus presuntos nexos con las autodefensas. Juan David, hijo mayor de Eudaldo, recordó en Caracol Radio que su padre tuvo la fuerza de ponerse al frente del presidente Álvaro Uribe y decirle, que lo iban a matar en marzo de 2003, en un consejo comunitario realizado en Corozal, Sucre, cuando Díaz era el alcalde y militante del Polo Democrático, pero tiempo después el 5 de abril de ese año lo asesinaron. "Esta captura no sólo ha sido importante para mi familia, sino también para las miles de víctimas del paramilitarismo en el departamento de Sucre, los cuales fueron patrocinados, financiados y creados por Salvador Arana", aseguró Juan David. Además, David Díaz, quien también es coordinador de los movimientos de víctimas en Sucre, señaló que su padre antes de ser asesinado denunció que si no destinaba el dinero público de la alcaldía para patrocinar las autodefensas lo mataban. "Arana es un delincuente, y tiene un alto poder corruptivo y criminal", agregó. Actualmente, Juan David Díaz es médico, tiene 29 años y esta casado, pero por las amenazas de muerte no ha pensado tener hijos. "Ya quisiera pero en varias oportunidades me han intentado asesinar, no sólo por denunciar la muerte de mi padre, sino la de otros miles de personas en esta situación".