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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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Orden Público

Capturan al presunto sucesor de “Martín Caballero”

El operativo se cumplió en Medellín, donde fue detenido Miguel Gaviria Monsalvo, alias “Jáder”, a quien le encontraron cinco computadores y 10 millones de pesos en efectivo.

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La Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron en una vivienda del suroccidente de Medellín a un supuesto guerrillero de las FARC, que habría asumido la comandancia de los frentes 35 y 37 tras la muerte de alias “Martín Caballero”, en los Montes de María, departamento de Sucre. El operativo policial se cumplió en una casa el barrio Belén Rincón, de Medellín, donde fue detenido Miguel Gaviria Monsalvo, alias “Jáder”, a quien le encontraron cinco computadores y 10 millones de pesos en efectivo. Las autoridades aseguran que se trata de la persona que dirige los frente 35 y 37 de las FARC, después de la muerte de Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, ocurrida en octubre del año pasado, y del guerrillero Rubén Darío Pérez, Contreras, alias “Dúber”, quien también había comandado esos grupos y muerto en combate en la zona rural de Ovejas, en febrero de este año. El detenido, alias “Jáder”, será remitido a Bogotá, para dejarlo a disposición de la Fiscalía, informó el organismo investigador.

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