Abatido jefe guerrillero de las Farc

Las autoridades dieron muerte en combate al guerrillero Martín Antonio López Usuga, conocido con el alias de "pollo Isra", mencionado como sucesor del también fallecido jefe de las Farc en el norte del país, alias "Martín Caballero". De acuerdo con reportes entregados a Caracol Radio, la muerte de López Usuga se produjo en una zona rural del municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre. En la operación también murió otro insurgente, solo identificado con el alias de "Edimer", miembro del frente 35 de las Farc. Se indicó que alias "pollo Isra" llevaba 21 años en el grupo insurgente y logró ascender tras la muerte de "Martín Caballero", gracias a que la organización insurgente quedó casi desmantelada en el norte del país. Las autoridades mantienen una operación en ese sector de Sucre, en busca de otros guerrilleros.