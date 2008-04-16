En Córdoba y Antioquia quedó desarticulada la línea de mando de dos bandas emergentes

Los comandantes de dos bandas emergentes, considerados nuevos capos de la droga y cuatro de sus presuntos colaboradores fueron capturados por fiscales de la unidad nacional antinarcóticos y la Dijín en operaciones simultáneas realizadas en Montería y Medellín. Entre los detenidos figuran Francisco Javier Silva Vallejo, alias "Julián", jefe de la banda "los paisas", y José Walter Lozano Murillo, alias "el Primo", jefe de la banda "Los Traquetos". En Montería, además de alias "Julián", fueron capturados el ex candidato a la gobernación de Córdoba y dos veces alcalde de Valencia en ese mismo departamento, Mario Prada Cobos. En esa misma ciudad fueron aprendidos el desmovilizado de las AUC Eduardo Mario Galeano Doria, alias "el profe 22", y Salomón Feris Chadid, ex comandante del bloque de sanidad de las autodefensas conocido con los alias del "08", "el diablo" y œel chavo". En Medellín, además del jefe de la banda los traquetos, fue detenido Alirio Henao Jaramillo, alias "Lanudito". Estas personas deberán responder por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos al margen de la ley y narcotráfico. Según las investigaciones que esas bandas tenían serios nexos con la denominada oficina criminal de envigado, Antioquia, y tenía incidencia en los departamentos de Córdoba y Sucre. La investigación también permitió conocer que estas organizaciones tienen ejércitos bien conformados y equipados con armamento sofisticado, lanchas rápidas y vehículos para el desplazamiento de estupefacientes enviados a Norteamérica y Europa. De los denominados cabecillas de esas bandas solo falta por capturar a alias " Don Mario" quien lidera otra banda emergente y considerado de ser el mas grande capo de la droga que surgió con la desmoviliación de las autodefensas. Dentro de la misma operación, pero en una tarea cumplida por el Ejército, éste organismo detuvo a siete militares que, supuestamente, tienen relación con las bandas emergentes del narcotráfico. Ellos son un coronel, un mayor y un sargento, que estaban asignados a la Décima Primera Brigada con sede en el departamento de Córdoba.