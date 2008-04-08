Capturan al primer ganadero de Córdoba investigado por parapolítica

Se trata de Daniel Castillo, un reconocido hacendado del municipio de Chinú – Córdoba, quien fuera sorprendido por efectivos del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía en un supermercado de la población. La orden de detención fue ordenada por la Fiscalía Quinta de Derechos Humanos, que lo vincula de supuestos nexos con las autodefensas y de guardar relación en presuntas actuaciones irregulares con varios concejales, ex concejales y ex secretarios de entes territoriales del departamento de Sucre, también capturados en las últimas horas. Todos están sindicados de concierto para delinquir agravado. El ganadero capturado será conducido a la ciudad de Bogota. De momento no se conocen mayores detalles de su presunta vinculación con los grupos paramilitares. Entre esos detenidos del departamento de sucre se encuentra Oswaldo Ayala Bertel, ex secretario de educación de esa región. Ayala Bertel, cuñado del desaparecido jefe paramilitar en esta región del país, Rodrigo Mercado Peludo, alias “Cadena”, está sindicado de haber sido la cuota política de las autodefensas en la administración departamental del periodo 2004-2007, cuando el gobernador de Sucre era Jorge Anaya Hernández. El ex secretario de Educación de Sucre había sido incluido por la policía entre los 20 más buscados en esta región del país.