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09 jul 2026 Actualizado 10:10

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Salud y bienestar

En el último año Medicina Legal practicó 337 dictámenes por abuso sexual en establecimientos educativos

Medicina Legal recibió en promedio 28 casos mensuales en los que se practicaron dictámenes por supuestos abusos sexuales en jardines, escuelas y colegios. Los compañeros de estudio son los mayores agresores, seguidos por los profesores.

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En el estudio, se encontró que en 73 de los dictámenes el agresor pudo ser un profesor, en 91 de los casos el agresor fue un compañero, 74 víctimas reportaron que no conocían al abusador y 99 casos quedaron por establecer.

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