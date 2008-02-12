Encuentran restos de policía caldense secuestrado en Sucre

Un Policía caldense, que estaba secuestrado por las FARC desde hacía cuatro años y medio, fue hallado sin vida en una fosa en el departamento de Sucre, cerca del municipio de Chalán. Se trata del mayor Johnny Estrada Valencia, quien fue secuestrado el 21 de julio de 2003, en el municipio de Ovejas, donde se desempeñaba como Comandante de Policía de esa localidad.El cadáver del caldense, de 37 años de edad, fue encontrado gracias a la cooperación de un informante que indicó el sitio exacto, explicó el comandante de la Policía en Caldas, coronel Iván Vera. Las exequias del mayor se adelantarán este miércoles en Manizales.