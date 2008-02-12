Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Encuentran restos de policía caldense secuestrado en Sucre

Un Policía caldense, que estaba secuestrado por las FARC desde hacía cuatro años y medio, fue hallado sin vida en una fosa en el departamento de Sucre, cerca del municipio de Chalán.

Añadir Caracol Radio en Google

Un Policía caldense, que estaba secuestrado por las FARC desde hacía cuatro años y medio, fue hallado sin vida en una fosa en el departamento de Sucre, cerca del municipio de Chalán.
Se trata del mayor Johnny Estrada Valencia, quien fue secuestrado el 21 de julio de 2003, en el municipio de Ovejas, donde se desempeñaba como Comandante de Policía de esa localidad.
El cadáver del caldense, de 37 años de edad, fue encontrado gracias a la cooperación de un informante que indicó el sitio exacto, explicó el comandante de la Policía en Caldas, coronel Iván Vera.
Las exequias del mayor se adelantarán este miércoles en Manizales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir