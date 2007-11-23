Piden absolver al congresista Erick Morris, juzgado por el escándalo de la parapolítica

La Procuraduría general de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia, la absolución del representante a la Cámara por el departamento de Sucre, Erick Morris Taboada, vinculado al escándalo de la parapolítica. El ministerio Público argumentó que no hay pruebas suficientes para condenar a Morris Taboada, y señaló que las evidencias existentes dejan profundas dudas sobre los presuntos vínculos del dirigente político de sucre con las autodefensas.El procurador delegado para el caso, Julio Ospino, desvirtuó la declaración de Jairo Castillo Peralta, alias œPitirry, quien desde Canadá era el testigo más importante en contra del representante Erick Morris Taboada.De igual manera, el delegado del ministerio Público dejó sin piso el testimonio del ex paramilitar Libardo Duarte, alias œBam Bam, quien había involucrado a Erick Morris con el paramilitarismo.La Procuraduría le dio relevancia a las declaraciones de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Edward Cobos Téllez, alias œDiego Vecino y alias œRamón Mojana, quienes negaron que Erick Morris hubiera tenido relación con las autodefensas.El ministerio Público concluyó que no hay evidencias que permitan determinar que el representante a la Cámara Morris Taboada cometió el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos paramilitares.En los próximos días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si condena o absuelve al congresista Erick Morris, quien permanece detenido desde noviembre de 2006, dentro del escándalo de la œparapolítica.