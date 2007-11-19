La Policía se incautó un alijo de heroína en Montería

Unos 17 kilos de heroína pertenecientes a una organización nacional de narcotraficantes fue decomisada por uniformados de la Policía en la ciudad de Montería, en el norte de Colombia.La droga iba mimetizada y escondida en caletas de un lujoso vehículo, informó la autoridad policial.En el procedimiento fue arrestado el ciudadano colombiano Marceliano Arteaga Palomino, quien al momento de ser trasladado a las celdas de la Policía seccional Córdoba, trató de huir lanzándose de una patrulla en marcha.En la cinematográfica escena, ocurrida en el centro de Montería, hubo necesidad de hacerle varios disparos para recapturarlo, informó una fuente castrense.La droga estaba repartida en 13 paquetes y fue despachada desde el municipio turístico de Coveñas, en el departamento de Sucre.