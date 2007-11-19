Inicia audiencia de juzgamiento contra el ex-senador Álvaro García

Ante un juez especializado de Bogotá, el ex-senador Álvaro García, vinculado en la parapolítica, se declaró inocente y negó nexos con las autodefensas, tal como lo señalan cuatro testigos en su contra.Dijo que en su condición de cristiano, no podría estar vinculado en la masacre de Macayepo, el homicidio de georgina Narvaez y con encuentros con miembros de las autodefensas."No he sido citado a ninguna reunión con paramilitares ni me he encontrado de forma voluntaria con ellos", dijo el ex-senador en audiencia pública.El ex- senador, desestimó las declaraciones del principal testigo en este proceso, Jaime Castillo Peralta, alias "pitirri", quien asegura que Garcia hacía parte de las AUC y que incluso entregaba dineros derivados de dinero destinado para la salud, del departamento de Sucre.Dijo que Castillo Peralta, cuando fue informante del CTI y de la Armada Nacional, nunca lo nombró, pero después de 7 años lo relaciona extrañamente con las autodefensas.Señaló que no conoce a Rodrigo Mercado Pelufo, alias "cadena" y Salvatore Mancuso.En este proceso se espera la declaración de la ex-congresista Eleonora Pineda.