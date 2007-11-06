La Costa Caribe sigue siendo la más azotada por el invierno

Las intensas lluvias de las últimas horas dispararon las cifras de damnificados en todo el país, en especial en la costa Caribe donde se estiman en más de 9 mil familias las afectadas.Los organismos de emergencias en Sucre, reportaron 6 mil 600 familias damnificadas por culpa del invierno en 4 municipios del departamento.Las localidades más afectadas son San Benito Abad, San Marcos, Sucre y Caimito donde las aguas de los ríos San Jorge y Cauca anegaron extensas zonas rurales.Las familias damnificadas se desplazaron hacia el casco urbano de estas poblaciones y están siendo reubicadas en los colegios que fueron dispuestos como albergues.Las autoridades de La Guajira comenzaron a evacuar a los damnificados por el invierno en las rancherías localizadas en el municipio de Riohacha y en Manaure, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias.De la zona han sido evacuadas 56 familias, de las 2 mil 800 damnificadas. Las viviendas en estas zonas quedaron bajo el agua.Entre tanto las las autoridades en Achí, sur de Bolívar, se declararon en emergencia e hicieron un urgente llamado al gobierno nacional para que entregue ayudas urgentes porque las recibidas son insuficientes.El alcalde de la población, Luis Padilla, dijo que más del 75 por ciento de la población se encuentra viviendo en el agua y que lo mas urgente ahora es calmar el hambre de los mas de tres mil 500 damnificados de esta localidad.